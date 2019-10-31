شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم ثمانية مواطنين، في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، بينهم القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار.

وقالت مصادر محلية: إنه تم اعتقال أربعة مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة وقريتي كفر نعمة وام صفا.

كما اعتقل جنود الاحتلال، الشاب عمار صباح من قرية أم صفا، والشاب ورد عبده من قرية كفر نعمة، بالإضافة إلى ثلاثة شبان من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

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