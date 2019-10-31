الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.45% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.30 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.65%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.50 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بـ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.43%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 99.26 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.83 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.81%، متأثرةً بارتفاع أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 18.79%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.10%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 7.60%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.34%، متأثرةً بانخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 3.09%، بالرغم من ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 2.86%.
بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 5.09%، وأسعار صناعة منتجات التبغ بمقدار 4.46%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 2.04%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.83%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.72%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.13%.
الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
كانون ثاني – أيلول 2019:
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
أيلول 2018 – أيلول 2019
(سنة الأساس 2018 = 100)
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.45% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.30 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.65%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.50 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بـ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.43%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 99.26 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.83 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.81%، متأثرةً بارتفاع أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 18.79%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.10%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 7.60%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.34%، متأثرةً بانخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 3.09%، بالرغم من ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 2.86%.
بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 5.09%، وأسعار صناعة منتجات التبغ بمقدار 4.46%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 2.04%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.83%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.72%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.13%.
الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
كانون ثاني – أيلول 2019:
|الشهر
|السلع المستهلكة محلياً
|السلع المصدرة
|جميع السلع
|كانون ثاني
|- 0.01
|- 0.17
|- 0.03
|شباط
|+ 1.09
|+ 0.77
|+ 1.06
|آذار
|- 0.96
|- 0.13
|- 0.87
|نيسان
|+ 0.43
|- 0.01
|+ 0.39
|أيار
|- 1.12
|- 1.34
|- 1.14
|حزيران
|- 0.89
|- 1.46
|- 0.95
|تموز
|- 0.71
|+ 0.44
|- 0.59
|آب
|+ 0.99
|+ 0.08
|+ 0.91
|أيلول
|+ 0.43
|+ 0.65
|+ 0.45
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
أيلول 2018 – أيلول 2019
(سنة الأساس 2018 = 100)
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