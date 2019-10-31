شؤون فلسطينية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019
منتجات غذائية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.45% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.30 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.65%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.50 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بـ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.43%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 99.26 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.83 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.81%، متأثرةً بارتفاع أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 18.79%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.10%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 7.60%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.34%، متأثرةً بانخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 3.09%، بالرغم من ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 2.86%.

بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج. 

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 5.09%، وأسعار صناعة منتجات التبغ بمقدار 4.46%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 2.04%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.83%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.72%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.13%.

 الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج  في فلسطين للأشهر:

 كانون ثاني – أيلول 2019:

الشهر السلع المستهلكة محلياً السلع المصدرة جميع السلع
كانون ثاني - 0.01 - 0.17 - 0.03
شباط + 1.09 + 0.77 + 1.06
آذار - 0.96 - 0.13 - 0.87
نيسان + 0.43 - 0.01 + 0.39
أيار - 1.12 - 1.34 - 1.14
حزيران - 0.89 - 1.46 - 0.95
تموز - 0.71 + 0.44 - 0.59
آب + 0.99 + 0.08 + 0.91
أيلول + 0.43 + 0.65 + 0.45


الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:

أيلول 2018 – أيلول 2019

(سنة الأساس 2018 = 100)

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