الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019

الشهر السلع المستهلكة محلياً السلع المصدرة جميع السلع كانون ثاني - 0.01 - 0.17 - 0.03 شباط + 1.09 + 0.77 + 1.06 آذار - 0.96 - 0.13 - 0.87 نيسان + 0.43 - 0.01 + 0.39 أيار - 1.12 - 1.34 - 1.14 حزيران - 0.89 - 1.46 - 0.95 تموز - 0.71 + 0.44 - 0.59 آب + 0.99 + 0.08 + 0.91 أيلول + 0.43 + 0.65 + 0.45

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.45% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.30 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.65%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.50 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بـ 98.85 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.43%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 99.26 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ﺒ 98.83 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.81%، متأثرةً بارتفاع أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 18.79%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.10%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 7.60%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.34%، متأثرةً بانخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 3.09%، بالرغم من ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 2.86%.بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 5.09%، وأسعار صناعة منتجات التبغ بمقدار 4.46%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 2.04%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.83%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.72%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.13%.الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:كانون ثاني – أيلول 2019:الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:أيلول 2018 – أيلول 2019(سنة الأساس 2018 = 100)