شاهد: مُحاضر إسرائيلي يُفجّر مفاجأة بقضية اغتيال رابين ونتنياهو يُعلّق

فجر المحاضر الإسرائيلي، موتي كيدار، مفاجأة وبركاناً سياسياً بشأن اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، مؤكداً أن المتهم باغتياله ليس هو الشخص الذي قتل رابين.وقال كيدار، خلال مظاهرة مناصرة لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو: إن يغئال عمير لم يقتل رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، الأمر الذي أدى لتعليق تمثيله الرسمي للجامعة في المؤتمرات الخارجية.في وقت سابق، أدانت إدارة الجامعة تصريحات الدكتور كيدر، قائلةً إن "إدارة جامعة بار إيلان تدين بشدة تصريحات الدكتور كيدر.رداً على ذلك ، صرح نتنياهو بأنه "يدين كلمات الغرور فيما يتعلق بيغئال عمير، قاتل اسحق رابين"، فيما رفض المحاضر الإسرائيلي التراجع عن تصريحاته.