عريقات: لا يوجد أي خيار آخر إلا أن تُجرى الانتخابات في القدس





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن أي جهة لا تستطيع أن تفرض فيتو على أي شعب، يستطيع حزب سياسي أن يقاطع، ولكن لا يمكن أن يُسمح لأي جهة كانت أن تمنع إجراءها، وبالتالي الرئيس محمود عباس، أعلن عن هذه الانتخابات أمام العالم، لأنها هي الخيار الديمقرطي، ولذلك عندما نختلف، نعود إلى صناديق الاقتراع.



وأعرب عريقات عن أمله في أن ما جاء به حنا ناصر إجابات إيجابية، حتى يتمكن الرئيس عباس من إصدار المرسوم الرئاسي الذي يطلب من لجنة الانتخابات إجراء الانتخابات، والتي تتم بعد 90 يوماً، حسب القانون من إصدار المرسوم الرئاسي.



وشدّد لا يوجد هناك أي خيار آخر، إلا أن تجرى الانتخابات في القدس، وإذا قامت إسرائيل بمنعها فإنها تتحمل المسؤولية كاملة أمام العالم أجمع على منع الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه الانتخابي.



وفيما يتعلق بالمؤتمر الذي شارك به خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، قال عريقات: تحدثنا بكل صراحة ما قامت به إدارة الرئيس ترامب، خلال الفترة الماضية، وأن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم إلا بإقامة دولته، لتعيش في سلام مع دولة إسرائيلية.



وأضاف: الأهم أن الحكومة الإسرائيلية قاطعت هذا المؤتمر، وإدارة الرئيس ترامب قاطعت المؤتمر، والذي تحدث فيه عدة شخصيات أمريكية، وآخرون من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الولايات المتحدة.



وتابع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن العامل المشترك أن جميع الكلمات رفضت جميع خطوات الرئيس ترامب، وأنه لا حل إلا بمبدا الدولتين، وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.



وأضاف: كانت هذه الكلمات علنية، وكانت تبث بثاً مباشراً، والمهم أن تكون فلسطين في هذا المؤتمر، والكلمة الرئيسية كانت في غاية الأهمية، الآن الشعب الفلسطيني ليس وحيداً، وقرر ألا يركع، وهذا ما قلناه للرئيس ترامب على بعد 200 متر من البيت الأبيض.



وتابع: منظمة المؤتمر منظمة يهودية مؤيدة لإسرائيل، ولكنها لا تؤيد الاحتلال الإسرائيلي، وتؤمن بمبدأ الدولتين.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن الانتخابات يجب أن تتم، لأنها استحقاق للشعب الفلسطيني، وهي ليس منّة من أحد.