بوتين: المسيحيون بالشرق الأوسط في وضع كارثي

فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن المسيحيين في الشرق الأوسط، يعيشون وضعاً كارثياً، ويتعرضون للاضطهاد والسرقة، وروسيا تبذل قصارى جهدها لدعمهم.



وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري، فكتور أوربان: "يعلم الجميع أن الشرق الأوسط هو مهد المسيحية".



وأوضح الرئيس الروسي، أن المسيحيين اليوم في محنة "إنهم يتعرضون للاضطهاد والقتل والاغتصاب والسرقة"، مشدداً على أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لدعم المسيحيين في الشرق الأوسط.



وفي سياق متصل، أكد بوتين أن روسيا وشركاءها، بذلوا جهوداً كبيرة لتنظيم عمل اللجنة الدستورية السورية، التي بدأت عملها في جنيف.



وقال بوتين عقب محادثاته مع أوربان: "عمل اللجنة الدستورية سيسهم في تسوية سياسية للأزمة السورية، والتي من أجلها قامت روسيا بالكثير مع شركائها تركيا وإيران".