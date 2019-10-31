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أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على هجوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على السعودية والإمارات.

وقال قرقاش، عبر (تويتر): "رأيت مقتطفات مقابلة مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة (الجزيرة) القطرية، ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي".

وكان الوزير التركي قد تحدث عما وصفه بـ"السبب الحقيقي" لانزعاج السعودية والإمارات من أنقرة، حيث قال: "لا مشكلة لدى تركيا مع السعودية والإمارات، ولكن نرى أن البلدين لديهما مشاكل معنا".

وأضاف الوزير التركي: "السبب الحقيقي لانزعاج الرياض وأبو ظبي من أنقرة، هو لاهتمام بلادنا بشؤون الأمة الإسلامية أكثر منهما، والإمارات تضغط على الأردن والفلسطينيين للسكوت عن الوضع بالقدس".

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