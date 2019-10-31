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سعد الحريري يُوجه رسالةً لأنصاره بالشارع اللبناني

سعد الحريري يُوجه رسالةً لأنصاره بالشارع اللبناني
سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
طالب سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، جميع مؤيديه في الشارع اللبناني، بعدم الانزلاق إلى ما أسماه بـ "الاستفزازات".

وأوضح الحريري، في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): "مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب إلى جمهور تيار المستقبل ومناصريه، الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي". 

وأضاف الحريري: "أرجو الحفاظ على الهدوء، ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات مهمتنا جميعاً الآن".

وكان الحريري، قد أعلن، أمس الثلاثاء، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوماً، والشعب اللبناني ينتظر قراراً لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

كما تحدث الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأن "لبنان تحتاج إلى حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير"، متابعاً: "إذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".

​وكان عون قد كلف الحريري، رئيس الوزراء المستقيل، بتسيير الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان لها: "عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستناداً إلى استشارات نيابية مُلزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها.

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