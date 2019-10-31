دولي

شاهد: (البنتاغون) ينشر تسجيلاً مصوراً لاستهداف البغدادي بسوريا

شاهد: (البنتاغون) ينشر تسجيلاً مصوراً لاستهداف البغدادي بسوريا
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اللقطات المصورة الأولى، للغارة التي نفذتها قوات خاصة مطلع الأسبوع بسوريا، وأفضت إلى مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، محذرة من هجوم انتقامي للتنظيم.

وأظهرت اللقطات، التي رفع عنها السرية، وصورت من الجو وكانت محببة وغير ملونة، قوات العمليات الخاصة الأمريكية وهي تطبق على المجمع، وطائرة أمريكية تطلق النار على متشددين في مكان قريب، وفق (رويترز). 

وقال الجنرال بمشاة البحرية، كينيث مكنزي قائد القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط "بدا (المجمع) كساحة لانتظار السيارات بها حفر كبيرة".

وأضاف مكنزي في إفادة لصحفيي البنتاغون، إن فكرة تدمير المجمع ترجع لأسباب منها "ضمان ألا يكون ضريحاً أو أي شيء يمكن تذكره بأي طريقة، بات مجرد قطعة أرض أخرى".

وقتل البغدادي، بعد أن فجر نفسه بحزام ناسف لدى فراره إلى نفق مسدود مع تضييق القوات الأمريكية الخناق عليه، فيما قال مكنزي إنه أخذ طفلين صغيرين معه إلى النفق، وليس ثلاثة مثلما أشارت تقديرات الحكومة الأمريكية، مضيفاً أن من المعتقد بأن كلا الطلفين دون 12 عاماً وكلاهما قتل.

 

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