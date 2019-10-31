حماس: ننتظر تحديد موعد الحوار الوطني الذي سيسبق إجراء الانتخابات

خاص دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن حركته جاهزة لإنجاح الانتخابات الفلسطينية، وضمان الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج، مؤكداً جهوزية حركته لخوض هذه الانتخابات.

وقال القانوع لـ"دنيا الوطن: إن حركته بانتظار تحديد موعد اللقاء الوطني، الذي سيجمع الكل الفلسطيني، ويسبق موعد إجراء الانتخابات، والذي من خلاله، سيتم الاتفاق على كل ما هو عالق وما قد يكون عقبة بطريق العملية الديمقراطية.

وأضاف: "نؤمن بأن حالة التوافق والتشاور والتحاور قبل عقد الانتخابات، تعتبر ضماناً لنجاح الانتخابات، وستؤدي لعملية انتخابية قوية وسليمة، متابعًا: "موضوع الرقابة على الانتخابات سيتم التشاور بها خلال الحوار الوطني".

وأوضح أنهم قالوا لرئيس لجنة الانتخابات، سواءً أكانت الانتخابات بشكل متتالٍ أو مُتزامن؛ فإنها لن تكون عائقًا أمام العملية الديمقراطية، لأن الانتخابات يمجملها أكبر من كل هذه التفاصيل، وسنتغلب على أي إشكالية لضمان نجاح العملية الانتخابية.