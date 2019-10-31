أبو يوسف لـ "كوشنر": إسرائيل والولايات المتحدة وانت مَّسْئُولُونَ عن معاناة الفلسطينيين

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

رد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مصدر معاناة الفلسطينيين، قائلاً: كوشنر بهذا التصريح يغطي الحقيقة، ويحاول حماية الاحتلال، والتغطية على جرائمه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": الشعب الفلسطيني الذي ارتكبت ضده جرائم منذ بداية القرن، منذ أن قام الاحتلال بمجازره بحق الفلسطينيين، وترحيلهم من أرضهم، وإلى الآن ما يقوم به من جرائم بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، هي جرائم وثيقه تتعلق بالقتل والتصفية والاستعمار ومحاولات الفصل العرقي والعقاب الجماعي، وكل ما يحول ضد وصول الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله.

وأكمل أبو يوسف: "يضاف إلى ذلك التساوق الآن مع الموقف الأمريكي الذي يحاول أن يمرر ما يسمى (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس عاصمة فلسطين، وحق الفلسطينيين فيها، وحق العودة، لذلك كل هذه الجرائم، يتحمل مسؤوليتها الاحتلال، وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوبها كوشنر الذي يحاول التغطية على هذه الجرائم.

وكان كوشنر، قد صرح في اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" خلال جلسة حوارية، أن إسرائيل ليست مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين، قائلاً: "اذا أردت أن تستثمر في الضفة الغربية وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من الإرهاب واحتمال أن يواجه استثمارك الخراب".

وفي سياق منفصل، عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على ملف الانتخابات قائلاً: نحن نأمل أن تتم إزالة كل العقبات من أمام مسار الانتخابات، وخاصة أننا تحدثنا بشكل واضح تماماً أن الانتخابات تجسد الديمقراطية الفلسطينية بأشكالها المختلفة، التي نحرص عليها، كما تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية أمام تعثر تطبيق الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها في القاهرة.