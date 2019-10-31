شؤون فلسطينية

أبو يوسف لـ "كوشنر": إسرائيل والولايات المتحدة وانت مَّسْئُولُونَ عن معاناة الفلسطينيين

أبو يوسف لـ "كوشنر": إسرائيل والولايات المتحدة وانت مَّسْئُولُونَ عن معاناة الفلسطينيين
مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
رد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مصدر معاناة الفلسطينيين، قائلاً: كوشنر بهذا التصريح يغطي الحقيقة، ويحاول حماية الاحتلال، والتغطية على جرائمه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": الشعب الفلسطيني الذي ارتكبت ضده جرائم منذ بداية القرن، منذ أن قام الاحتلال بمجازره بحق الفلسطينيين، وترحيلهم من أرضهم، وإلى الآن ما يقوم به من جرائم بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، هي جرائم وثيقه تتعلق بالقتل والتصفية والاستعمار ومحاولات الفصل العرقي والعقاب الجماعي، وكل ما يحول ضد وصول الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله. 

وأكمل أبو يوسف: "يضاف إلى ذلك التساوق الآن مع الموقف الأمريكي الذي يحاول أن يمرر ما يسمى (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس عاصمة فلسطين، وحق الفلسطينيين فيها، وحق العودة، لذلك كل هذه الجرائم، يتحمل مسؤوليتها الاحتلال، وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوبها كوشنر الذي يحاول التغطية على هذه الجرائم. 

وكان كوشنر، قد صرح في اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" خلال جلسة حوارية، أن إسرائيل ليست مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين، قائلاً: "اذا أردت أن تستثمر في الضفة الغربية وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من الإرهاب واحتمال أن يواجه استثمارك الخراب". 

وفي سياق منفصل، عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على ملف الانتخابات قائلاً: نحن نأمل أن تتم إزالة كل العقبات من أمام مسار الانتخابات، وخاصة أننا تحدثنا بشكل واضح تماماً أن الانتخابات تجسد الديمقراطية الفلسطينية بأشكالها المختلفة، التي نحرص عليها، كما تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية أمام تعثر تطبيق الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها في القاهرة.

أخبار ذات صلة

فتح: المطلوب حوار داخلي للاتفاق على محكمة الانتخابات والقضايا الإجرائية

فتح: المطلوب حوار داخلي للاتفاق على محكمة الانتخابات والقضايا الإجرائية

حماس: ننتظر تحديد موعد الحوار الوطني الذي سيسبق إجراء الانتخابات

حماس: ننتظر تحديد موعد الحوار الوطني الذي سيسبق إجراء الانتخابات

ياسر عبدربه: كان الأفضل الاتفاق على انتخابات متوازية وليست متتابعة ولن أدعم مرشح حماس

ياسر عبدربه: كان الأفضل الاتفاق على انتخابات متوازية وليست متتابعة ولن أدعم مرشح حماس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الاحتلال يعتقل خالدة جرار وقيادات بالجبهة الشعبية والأخيرة تُعلّق

الاحتلال يعتقل خالدة جرار وقيادات بالجبهة الشعبية والأخيرة تُعلّق

الخميس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

الخميس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

منتخب الفنانين الايطاليين يفوز على نظيره الفلسطيني برباعية

منتخب الفنانين الايطاليين يفوز على نظيره الفلسطيني برباعية

هيئة الأسرى: الجريحة سهير اسليمية بوضع صحي خطر بمشفى &#34;شعاري تصيدك&#34;

هيئة الأسرى: الجريحة سهير اسليمية بوضع صحي خطر بمشفى "شعاري تصيدك"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الخميس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

الخميس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

منتخب الفنانين الايطاليين يفوز على نظيره الفلسطيني برباعية

منتخب الفنانين الايطاليين يفوز على نظيره الفلسطيني برباعية

هيئة الأسرى: الجريحة سهير اسليمية بوضع صحي خطر بمشفى &#34;شعاري تصيدك&#34;

هيئة الأسرى: الجريحة سهير اسليمية بوضع صحي خطر بمشفى "شعاري تصيدك"

خوري: الرئيس يولي أهمية قصوى للوجود المسيحي في فلسطين

خوري: الرئيس يولي أهمية قصوى للوجود المسيحي في فلسطين

&#34;بتسيلم&#34;: نيابة الاحتلال تمنح رخصة للجنود لإعدام الفلسطينيين دون محاسبة

"بتسيلم": نيابة الاحتلال تمنح رخصة للجنود لإعدام الفلسطينيين دون محاسبة

نادي الأسير يرحب بقرار الخارجية الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب

نادي الأسير يرحب بقرار الخارجية الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب

صحيفة إسرائيلية: عملية خانيونس مازالت تُحدث هزات في الجيش

صحيفة إسرائيلية: عملية خانيونس مازالت تُحدث هزات في الجيش

منوعات

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

حين عزم أحمد زكي &#34;كلاب الشوارع على كباب وكفته&#34;.. تعرف على القصة

حين عزم أحمد زكي "كلاب الشوارع على كباب وكفته".. تعرف على القصة

عربي

الإمارات تسحب قواتها من عدن وتسلمها للقوات السعودية

الإمارات تسحب قواتها من عدن وتسلمها للقوات السعودية

وكالة: الاتحاد الأوروبي يقدم 466 مليون يورو منحا ومساعدات للسودان

وكالة: الاتحاد الأوروبي يقدم 466 مليون يورو منحا ومساعدات للسودان

الجيش: سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء ببغداد ومقتل فرد أمن

الجيش: سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء ببغداد ومقتل فرد أمن

الحريري يطلب من جمهور &#34;تيار المستقبل&#34; الامتناع عن المظاهرات والتعاون مع الجيش

الحريري يطلب من جمهور "تيار المستقبل" الامتناع عن المظاهرات والتعاون مع الجيش