أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 31 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.53 شيكل.
الدينار الأردني: 4.97 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 31 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.53 شيكل.
الدينار الأردني: 4.97 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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