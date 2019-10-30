الإمارات تسحب قواتها من عدن وتسلمها للقوات السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء إن قواتها غادرت مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن وعادت إلى أرض الوطن بعد أن سلمت السيطرة عليها للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا عربيا يواصل حملة في اليمن.



وبحسب (رويترز) قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الإمارات التي خفضت بالفعل وجودها العسكري في اليمن في يونيو حزيران ستواصل حربها على (التنظيمات الإرهابية) في المحافظات اليمنية الجنوبية الأخرى.



وكانت مصادر قد أبلغت بأن القوات الإماراتية بدأت تنسحب من عدن في وقت سابق من هذا الشهر في خطوة تستهدف تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة بين الحكومة التي تدعمها السعودية وانفصاليين جنوبيين تدعمهم الإمارات.