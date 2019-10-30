وكالة: الاتحاد الأوروبي يقدم 466 مليون يورو منحا ومساعدات للسودان

صور تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء إن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم 466 مليون يورو (516.61 مليون دولار) منحا ومساعدات إنسانية للسودان وذلك بعد لقاء وفد من الاتحاد بوزيرة الخارجية في الخرطوم.



وقالت الوكالة الرسمية إن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة قيمتها 200 مليون يورو ثم 141 مليون يورو أخرى لاحقا، إلى جانب 100 مليون يورو و25 مليون يورو مساعدات إنسانية.



يحول إدراج اسم السودان على قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب دون حصوله على تمويل أجنبي تشتد حاجاته إليه، بما في ذلك من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وأبلغت وزير الخارجية أسماء عبد الله وفد الاتحاد الأوروبي أن أولويات الحكومة الانتقالية في الخرطوم ”تتطلب دعما من المجتمع الدولي وإزالة القيود المفروضة على السودان وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب“.



وقالت الوكالة إن الوفد ”سيدرسون احتياجات السودان في هذه المرحلة وسيقومون بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية“.



تشكلت الحكومة الانتقالية للسودان الشهر الماضي في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات جرى توقيعه في أغسطس آب بين الجيش والأحزاب المدنية ومجموعات احتجاجية.



وتولى مجلس عسكري حكم السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في ابريل نيسان عقب مظاهرات لستة عشر أسبوعا ضد حكمه الذي دام 30 عاما.



وظل المحتجون في الشوارع مما أجبر المجلس العسكري على نقل السلطة إلى المدنيين وأسفر عن اتفاق أغسطس آب الذي أقام مجلس حكم انتقاليا.