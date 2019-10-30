الجيش: سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء ببغداد ومقتل فرد أمن

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش العراقي في بيان مقتضب إن صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات الأمن العراقية. ولم يقدم البيان تفاصيل.



كان شهود وفق (رويترز) قالوا إن صاروخا شوهد ينطلق صوب المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنية وسُمع دوي انفجار قادم من نفس الاتجاه.