شؤون فلسطينية

الخميس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

الخميس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/11/01: يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2019/11/02: يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق معظم المناطق  ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2019/11/03: يكون الجو خريفيا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية  ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-15 20-14 20-14 بيت لحم 21-15 20-14 20-14
رام الله والبيرة 20-14 19-13 19-13 طولكرم 26-18 25-17 25-17
نابلس 24-16 23-15 23-15 قلقيلية 26-18 25-17 25-17
جنين 26-17 25-17 25-17 سلفيت 21-15 20-14 20-14
طوباس 26-17 25-17 25-17 روابي 22-16 23-16 23-16
الخليل 20-14 19-13 19-13 غزه 25-19 24-18 24-18
أريحا 31-20 30-20 30-20 خانيونس 25-19 24-18 24-18
الأغوار الشمالية 29-18 28-18 28-18 رفح 26-18 25-17 25-17
                                        والله تعالى أعلم

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