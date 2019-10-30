الخميس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-15 20-14 20-14 بيت لحم 21-15 20-14 20-14 رام الله والبيرة 20-14 19-13 19-13 طولكرم 26-18 25-17 25-17 نابلس 24-16 23-15 23-15 قلقيلية 26-18 25-17 25-17 جنين 26-17 25-17 25-17 سلفيت 21-15 20-14 20-14 طوباس 26-17 25-17 25-17 روابي 22-16 23-16 23-16 الخليل 20-14 19-13 19-13 غزه 25-19 24-18 24-18 أريحا 31-20 30-20 30-20 خانيونس 25-19 24-18 24-18 الأغوار الشمالية 29-18 28-18 28-18 رفح 26-18 25-17 25-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2019/11/01: يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2019/11/02: يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2019/11/03: يكون الجو خريفيا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يليوالله تعالى أعلم