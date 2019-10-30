شويغو: تنفيذ مذكرة التفاهم الروسية التركية مستمر لكن بصعوبة





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها روسيا وتركيا حول سوريا تنفذ بصعوبة، مشددا على أنها السبيل الوحيد للحفاظ على سيادة البلاد.وقال شويغو، وفق وكالات صحفية وخلال لقاء عقده اليوم مع الرئيس الأذري إلهام علييف في باكو: "مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي تنفذ لكن بصعوبة، لكننا نعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها".وأشار شويغو إلى أن "روسيا حصلت حتى اليوم على خبرة ضخمة في محاربة الإرهاب الدولي، ومستعدة لتقاسمها مع باقي الدول".وتابع: "هذا ينسحب على قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والمساعدة الإنسانية كتفكيك الألغام والمساعدات الطبية وكثير من الأشكال الأخرى".وانتهت في الساعة 18:00 من أمس الثلاثاء مهلة الـ150 ساعة الممنوحة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية للانسحاب من منطقة عملية "نبع السلام" التركية، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا لوقف التصعيد شمال شرقي سوريا.وأعلن وزير الدفاع الروسي مساء الثلاثاء عن اكتمال انسحاب عناصر "وحدات حماية الشعب الكردية" إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية قبل انتهاء المهلة.