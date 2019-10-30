منتخب الفنانين الايطاليين يفوز على نظيره الفلسطيني برباعية





رام الله - دنيا الوطنحقق منتخب الفنانين الإيطاليين فوزا على نظيره الفلسطيني بواقع أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الخضر في بيت لحم.وتعتبر هذه المباراة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "أطفال في القلب"، وحضرها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، وزيرة السياحة والآثار رولا معايعه، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، والأب إبراهيم فلتس، ورئيس بلدية الخضر أحمد صلاح، ومدير عام شرطة بيت لحم العقيد طارق الحاج.وقال اللواء الرجوب، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن إقامة هذه المباراة لها دلالة أن شعبنا الفلسطيني ليس لوحده، وهناك من يناصره وينتصر لقضيته.من جهته، أكد فلتس أن اليوم يعتبر تاريخي في حياة شعبنا الفلسطيني، لأن إيطاليا تؤكد موقفها المساند.