عربي

الحريري يطلب من جمهور "تيار المستقبل" الامتناع عن المظاهرات والتعاون مع الجيش

الحريري يطلب من جمهور "تيار المستقبل" الامتناع عن المظاهرات والتعاون مع الجيش
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
طلب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، في تغريدة على تويتر، من جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتعاون مع الجيش وقوى الأمن اللبناني.

وطلب الحريري من أنصاره، الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات، وفق (روسيا اليوم).

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، قبول استقالة الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.


وأعلن أيضاً مسؤول لبناني، أن سعد الحريري مستعد للعودة كرئيس وزراء لحكومة جديدة، شرط أن تكون حكومة تكنوقراط، وأن يكون قادرا على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة لدرء الانهيار الاقتصادي.

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