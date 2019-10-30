هيئة الأسرى: الجريحة سهير اسليمية بوضع صحي خطر بمشفى "شعاري تصيدك"

الأسيرة الجريحة سهير إسليمية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الأسيرة الجريحة سهير إسليمية (38) عاما من مدينة الخليل، تقبع في قسم العناية المكثفة بمشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، بوضع صحي خطر تحت أجهزة التنفس الإصطناعي والتخدير.



وقال محامي الهيئة كريم عجوة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" والذي تمكن من زيارة الجريحة سليمية مساء اليوم، " بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ستعقد جلسة تمديد توقيف للجريحة اسليمية في المحكمة العسكرية في عوفر يوم الاحد القادم، دون حضورها نظرا لخطورة وضعها الصحي".



وكانت الجريحة اسليمية، قد أصيبت صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية عند متوضأ ساحات الحرم الابراهيمي الشريف، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الابراهيمي من الوصول اليها لمدة طويلة قبل نقلها لمشفى "شعار تصيدك".