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شؤون فلسطينية

خوري: الرئيس يولي أهمية قصوى للوجود المسيحي في فلسطين

خوري: الرئيس يولي أهمية قصوى للوجود المسيحي في فلسطين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الوزير رمزي خوري، إن الرئيس يولي أهمية قصوى للوجود المسيحي في فلسطين خاصة في القدس المحتلة، التي يتعرض سكانها المسلمين والمسيحيين لمضايقات شبه يوميه.

وأضاف خوري خلال لقائه المؤسسات الرسمية الدينية والأهلية في مدينة بيرزيت، وبلدتي جفنا والطيبة، اليوم الأربعاء، أن مدينة القدس تتعرض لانتهاكات مستمرة للمقدسات ودور العبادة من قبل المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الاستيلاء غير الشرعي وغير القانوني لجماعات استيطانية على أملاك تعود للكنائس، وفق ما نقلته ( الوكالة الفلسطينية الرسمية).

وأكد أن الرئيس يبذل ومن خلال اللجنة كل الجهود لوقف سيل الهجرة من خلال العديد من المشاريع التي تقوم بها اللجنة سواء التعليمية أو الصحية أو الاسكانات، إضافة إلى محاولات لإيجاد فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تشجيع رجال الأعمال في الوطن والمغتربين على الاستثمار في فلسطين.

وبحث اللقاء العديد من القضايا والتحديات التي تواجه سكان المنطقة، وكيفية العمل على تجاوزها، مؤكدا استعداد اللجنة الدائم لدعم أية مشاريع تقدمها هذه المؤسسات والتي تهدف الى تنميتها وتطويرها لخدمة المجتمع عامة والمسيحيين خاصة.

وأشار إلى تحضيرات اللجنة لأعياد الميلاد المجيد والاجتماعات التي عقدتها مسبقا في هذا الإطار مع كافة المؤسسات الرسمية والأمنية والمحلية المشاركة في تجهيزات اعياد الميلاد، لإظهار الأعياد في فلسطين ومن بيت لحم مدينة مهد السيد المسيح، وتصديره للعالم أجمع إيذانا ببدء احتفالات الميلاد بأبهى صورة.

وأعرب رؤساء البلديات الثلاث عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي بدورها توثق العلاقات بين المجتمع المدني والدولة، وإتاحة الفرصة لنقل همومهم والمشاكل التي تواجه مناطقهم، وضرورة التكاتف معا للنهوض بهذه البلدات لما لها من تاريخ وطني ومسيحي عريق، وترسيخ قيم العيش المشترك المتميز في دولة فلسطين.

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