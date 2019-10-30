الشيخ: بدأنا بحرب مفتوحه مع سماسرة تصاريح العمال بمساعدة الأجهزة الأمنية





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن سماسرة تصاريح العمال مجموعة مشبوهة ومأجورة تستغل حاجات الناس لإصدار تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية كبيره من العمال.وأضاف الشيخ في منشور له على صفحته على (فيسبوك): "أن المجموعات المشبوهة والمأجورة لها أدوات لدى سلطات الاحتلال عبر ما يسمى "الإدارة المدنية" ومكاتب في أراضي الـ48، وبدأنا بحرب مفتوحه معهم، وطالبنا الأجهزة الأمنية بملاحقة ومطاردة كل هؤلاء السماسرة وتقديمهم للعدالة".