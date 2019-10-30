حماس: إستدعاء السفير الأردني لدى الإحتلال فرصة لقطع العلاقات نهائيا مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
عقب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، مساء اليوم الأربعاء، على استدعاء الأردن لسفيرها في إسرائيل، قائلاً: إستدعاء السفير الأردني لدى الإحتلال فرصة لقطع العلاقات نهائيا مع الإحتلال الإسرائيلي ومن كافة دول المنطقة التي لها علاقات معه.
وأضاف برهوم في تغريدة له على موقع (تويتر): ما تشجع العدو على إنتهاكاته بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب و اعتقال وتعذيب الاردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلا عندما أمن العقاب فاساء الأدب .
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء :"في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر حول إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى.
عقب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، مساء اليوم الأربعاء، على استدعاء الأردن لسفيرها في إسرائيل، قائلاً: إستدعاء السفير الأردني لدى الإحتلال فرصة لقطع العلاقات نهائيا مع الإحتلال الإسرائيلي ومن كافة دول المنطقة التي لها علاقات معه.
وأضاف برهوم في تغريدة له على موقع (تويتر): ما تشجع العدو على إنتهاكاته بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب و اعتقال وتعذيب الاردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلا عندما أمن العقاب فاساء الأدب .
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء :"في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر حول إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى.
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