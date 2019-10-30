حماس: إستدعاء السفير الأردني لدى الإحتلال فرصة لقطع العلاقات نهائيا مع إسرائيل







رام الله - دنيا الوطنعقب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، مساء اليوم الأربعاء، على استدعاء الأردن لسفيرها في إسرائيل، قائلاً: إستدعاء السفير الأردني لدى الإحتلال فرصة لقطع العلاقات نهائيا مع الإحتلال الإسرائيلي ومن كافة دول المنطقة التي لها علاقات معه.وأضاف برهوم في تغريدة له على موقع (تويتر): ما تشجع العدو على إنتهاكاته بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب و اعتقال وتعذيب الاردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلا عندما أمن العقاب فاساء الأدب .وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء :"في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر حول إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى.