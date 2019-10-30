محافظ سلفيت: شددنا على الجهات الأمنية بملاحقة ممارسي ظاهرة "التفحيط"

خاص دنيا الوطن

قال محافظ سلفيت عبد الله كميل: "قدمت لنا عدة بلاغات، أفادت بوجود أشخاص يقومون بعمليات "التفحيط" عبر الدراجات النارية أو السيارات، وإزعاج السكان بصوت التسجيل، وشددنا على الجهات الأمنية بملاحقة ممارسي هذه العمليات".

وأضاف كميل في تصريح لـ "دنيا الوطن": "لمنع ممارسي هذه الظاهرة، نلجأ إلى القانون وتشديد الإجراءات، فمثل هذه الممارسات تعتبر اعتداء على الحق العام، والقانون لا يتساهل مع المعتدين، فلا يجوز لأحد أن يعرقل طريق المارة والسكان".

وأشار كميل إلى أنه يمنع الاعتداء على السلامة العامة للسكان، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ممارسي ظاهرة "التفحيط" يقدمون للمحكمة بتهمة الاعتداء، ويتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

ولفت محافظ سلفيت، إلى أنه أصدر بياناً، يوضح فيه منع أي شخص بممارسة هذه ظاهرة "التفحيط"، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الحوادث، وقعت بسبب هذه الظاهرة.