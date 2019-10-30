شاهد: إسرائيل تفتتح أول مقبرة تحت الأرض بالعالم في القدس
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
قال موقع (كيباه) الإسرائيلي، إن إسرائيل، افتتحت اليوم الأربعاء، أول مقبرة تحت الأرض في العالم بمدينة القدس، حيث تُعد المقبرة الأولى من نوعها.
وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن ذلك تم على مشارف القدس، بحضور رئيس بلدية القدس، وكبار حاخامات إسرائيل، وشخصيات رفيعة.
وأضاف: "سيشمل المشروع إقامة حوالي 24000 قبر على عمق 50 متراً تحت الأرض، في المرحلة الأولى سيتاح حوالي 8000 قبر للدفن من المتوقع أن تكون متاحة للدفن في نهاية عام 2019، وتم حفر الأنفاق بطول 1,6 كم، بعرض حوالي 16 متر، ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع حوالي 300 مليون شيكل".
وأضاف: "سيشمل المشروع إقامة حوالي 24000 قبر على عمق 50 متراً تحت الأرض، في المرحلة الأولى سيتاح حوالي 8000 قبر للدفن من المتوقع أن تكون متاحة للدفن في نهاية عام 2019، وتم حفر الأنفاق بطول 1,6 كم، بعرض حوالي 16 متر، ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع حوالي 300 مليون شيكل".
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