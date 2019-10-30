شاهد: اصطياد سمكتي "تونا" ببحر غزة وبيعهما بـ 5000 شيكل

تمكن عدد من الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء، من اصطياد سمكتي "تونا" الأولى تزن 160 كيلو جراماً، والثانية تزن 80 كيلو جراماً، وذلك ببحر غزة.





وقال نقيب الصيادين، نزار عياش: إن صيادين فلسطينيين اصطادوا السمكتين، وذلك في المياه العميقة داخل حدود الـ 12 ميل التي تسمح إسرائيل بالصيد فيها.





وأوضح عياش، لـ "دنيا الوطن"، أن السمكة الأولى بيعت بـ 3000 شيكل أي ما يقارب الـ 800 دولار، فيما بيعت السمكة الثانية بـ 2000 شيكل.







خاص دنيا الوطن