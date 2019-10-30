(الكابينت) الإسرائيلي يضع آلية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وافق على إنشاء آلية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.





وأضافت الصحيفة، أنه تم اتخاذ القرار عقب اجتماعين للكابينت عقدا أمس واليوم الأربعاء بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية للإشراف على استثمارات الصين في إسرائيل في مجالات البنية التحتية والاستثمارات المالية والتكنولوجيا.





وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

رام الله - دنيا الوطن