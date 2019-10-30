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الحريري يضع شرطاً لعودته لرئاسة الحكومة اللبنانية

الحريري يضع شرطاً لعودته لرئاسة الحكومة اللبنانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، مستعد للعودة كرئيس وزراء لحكومة جديدة، شرط أن تكون حكومة تكنوقراط، وأن يكون قادراً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة؛ لدرء الانهيار الاقتصادي.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول وصفته بالكبير ولم تسمه، أن أي حكومة جديدة يقودها الحريري، يجب أن تخلو من مجموعة من كبار السياسيين، الذين كانوا في الحكومة الائتلافية المستقيلة، من دون أن يسميهم.

وتضم الحكومة المستقيلة كبار ممثلي معظم الأحزاب الطائفية في لبنان، ومن بينهم وزير الخارجية جبران باسيل، وهو رئيس "التيار الوطني الحر"، الذي كان هدفاً بارزاً للمتظاهرين.

وتركت استقالة الحريري يوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من الاحتجاجات، لبنان مع فراغ سياسي في لحظة أزمة حادة، في انتظار الإصلاحات اللازمة بشكل عاجل؛ لتفادي المشاكل المالية العميقة في واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم.

وأثرت الأزمة على أسعار الديون السيادية اللبنانية، وضاعفت من الضغوط على الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار، فيما أعادت القوى الأمنية والجيش اليوم الأربعاء، فتح الطرق الرئيسية في لبنان في مسعى إلى استعادة مظاهر الحياة الطبيعية؛ لكن البنوك ظلت مغلقة لليوم الحادي عشر على التوالي.

إلى ذلك، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون رسمياً من الحريري اليوم الأربعاء، تصريف أعمال الحكومة، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

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