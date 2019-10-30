إسرائيل تضع لأمريكا وأوروبا شرطين لدعم لبنان اقتصادياً

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة ودول أوروبية، أن تضع شرطين مقابل تقديم الدعم الاقتصادي إلى لبنان.



وأوضحت القناة، أن الشرطين يتضمنان أن تقوم الحكومة اللبنانية بالعمل ضد مشروع الصواريخ الدقيقة، وأن تبعد حزب الله عن مراكز القوة السلطوية في لبنان.





رام الله - دنيا الوطن