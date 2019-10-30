شؤون فلسطينية

كحيل: الانتخابات ستُجري العام المقبل والفصائل طلبت ثلاثة أشهر بين التشريعي والرئاسة

كحيل: الانتخابات ستُجري العام المقبل والفصائل طلبت ثلاثة أشهر بين التشريعي والرئاسة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن الانتخابات التي تُجري الفصائل الفلسطينية مشاورات من أجل عقدها ستكون العام المقبل.

وقال كحيل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللجنة تحتاج أربعة أشهر من أجل عقد الانتخابات التشريعية وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بتحديد موعدها، مشيراً إلى أن المرسوم سيصدر قريباً بموعدها.

وأضاف كحيل: "موعد اصدار المرسوم الرئاسي إجرائي فقط، فلجنة الانتخابات تنهي بعض الأمور الخاصة بطلبات الأحزاب وخلال الأسبوع المقبل سننهي الملفات العالقة".

وأشار كحيل، إلى أن جميع الفصائل لا تمانع الانتخابات العامة بداية بالتشريعية ونهاية بالرئاسة وأن تكون المدة الزمنية بينهما ثلاثة أشهر، متابعاً: "نحن في المشاورات النهائية للبدء بإجراءات الانتخابات". 

وبين كحيل، أن الهدف من لقاء الرئيس محمود عباس كان اطلاعه على نتائج المشاورات الأولية مع الفصائل بغزة، قائلاً: "الرئيس عباس أكد نتيته التوجه لانتخابات عامة تشريعية ثم رئاسية ودعمه لإجراء الانتخابات وتوفير الضمانات اللازمة لانجاحها". 

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