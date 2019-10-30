شؤون فلسطينية

الرجوب يؤكد على أهمية مأسسة الاتحاد وفق خطة استراتيجية شاملة

الرجوب يؤكد على أهمية مأسسة الاتحاد وفق خطة استراتيجية شاملة
جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
عقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد بالرام الاجتماع الـ 12 للمكتب التنفيذي، برئاسة اللواء جبريل الرجوب، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، في ظل غياب النائب الأول لرئيس الاتحاد إبراهيم أبو سليم وعدد من أعضاء الاتحاد من المحافظات الجنوبية وأعضاء الاتحاد عن الشتات، بسبب رفض الاحتلال منحهم التصاريح اللازمة للدخول إلى المحافظات الشمالية.

واستنكر اللواء الرجوب، وأعضاء مجلس الاتحاد السياسيات الإسرائيلية المتواصلة بحق الرياضة والرياضيين، والتي كان آخرها رفض منح أعضاء الاتحاد التصاريح اللازمة، في محاولة واضحة لعرقلة تطوير الرياضة، وإخضاعها، وكسر إرادة الرياضيين.

وأكد الرجوب على ضرورة إعداد استراتيجية موحدة للعام 2020، ينبثق عنها مؤسسة وطنية رياضية مهنية، تعمل وفق أسس ومعايير تحددها الكفاءة والمهارة والسلوك، مشددا على ضرورة أن يورث أعضاء الاتحاد للإدارة التي سيتم انتخباها العام القادم ولأبناء شعبنا مؤسسة ومنظومة مهنية وليست أرقاما تبحث عن امتيازات، من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات أبرزها إيجاد اليات تضمن كفاءة العاملين في الاتحاد وتعمل على تصنيفهم وفق الكفاءة والمهارة والانضباط والالتزام.

وشدد الرجوب على أنه في عام 2020 سيكون هناك أمانة عامة تعمل كمؤسسة فيها دوائر متخصصة في كافة المجالات، تكون بديلا للنظام التقليدي في إدارة الاتحاد، مؤكدا أيضا التزام مجلس الاتحاد بالهيكلية التي تم اقرارها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما أكد الرجوب على ضرورة توحيد السياسات الإدارية والمالية والتطويرية والتسويقية لكافة المؤسسات الرياضية منذ بداية العام المقبل، يتوافق عملها مع الخطة الاستراتيجية الموحدة، ويكون لها هيكلا إداريا موحدا يشرف على تنفيذ السياسات والبرامج المقررة.

وفي هذا السياق شدد الرجوب على ضرورة تواجد ممثلين عن الجهاز الفني في المحافظات الجنوبية بشكل دوري لمتابعة عملية اختيار اللاعبين لضمهم للمنتخبات على أن يتم ذلك وفق معايير وأسس مهنية، وبمعزل عن أي شكل من أشكال الفصائلية والجهوية أو الجغرافيا.

وفي سياق متصل، أكد الرجوب على ضرورة الحفاظ على الرياضة كعنصر وحدة، وبمعزل عن كافة التجاذبات السياسية، على اعتبار أن الرياضة أحد تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد أدوات النضال الفلسطيني.

وفي سياق آخر أكد الرجوب على أن الاتحاد سيقوم بصرف مستحقات الحكام بشكل دوري ومنتظم، مشيرا إلى أنه ومع نهاية العام لن يكون لأي موظف أو حكم أي مستحقات على الاتحاد، لافتا في هذا السياق إلى أنه تم صرف كافة مستحقات المحافظات الجنوبية عن الموسم المنصرم، فيما لم يتم صرف دولارا واحدا للمحافظات الشمالية.  

وتم الاتفاق على عقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفي هذا الإطار أكد الرجوب على أهمية عقد الاجتماع بوجود مؤسسة وطنية مهنية لها علاقة برؤية واستراتيجية العام 2020.

وتطرق الرجوب إلى مباراة إياب نهائي كأس فلسطين بين مركز بلاطة وخدمات رفح، مؤكدا على أن الاتحاد مازال يعمل ويبذل الجهود لتذليل العقبات في سبيل إقامة اللقاء.

من جانبه استعرض عضو المكتب التنفيذي عصام قشطة تقريرا عن حالة اللعبة في المحافظات الجنوبية، حيث أكد على سير كافة البطولات التي يشرف عليها اتحاد كرة القدم وفق الأجندة الموضوعة.

بدوره قدم إسماعيل مطر عضو المكتب التنفيذي تقريراً شاملاً حول أوضاع الحكام في المحافظات الجنوبية، وأبرز المشاكل التي تواجههم.

كما استعرض المكتب التنفيذي الاستحقاقات القادمة للمنتخبات الوطنية، خاصة مباراتي الفدائي مع منتخبي اليمن وأوزبكستان، إضافة إلى استعدادات منتخبنا للشباب للمشاركة في تصفيات آسيا والتي يشارك فيها في المجموعة الأولى، وكذلك استحقاقات منتخب السيدات.

كما قرر المكتب التنفيذي فرض رسوم على المشاركين في الدورات التدريبية للمدربين التي ينظمها اتحاد كرة القادم خلال الفترة القادمة، إضافة للتأكيد على أهمية إيجاد صيغة لتنظيم العلاقة بين المدربين والاتحاد والأندية، وتحديد الإطار الذي يتم على أساسه عمل المدربين لدى الأندية بما يتوافق مع القوانين واللوائح.

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