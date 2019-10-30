شؤون فلسطينية

مجدلاني: الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات

مجدلاني: الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، أن هيمنة ادارة ترامب على النظام العالمي لم يساهم بدعم عملية  السلام في الشرق الاوسط، ولكنه على العكس شجع دولة الاحتلال على التنصل من الاتفاقيات، وبهذه الادارة انتقلت الولايات المتحدة من وسيط غير نزيه الى شريك للاحتلال.

وأضاف د. مجدلاني خلال لقائه بمكتبه اليوم الاربعاء وفدا سياسيا استراليا برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق نائب رئيس حزب العمل الاسترالي واين سوان ، وسفير استراليا لدى دولة فلسطين مارك بايلي، نحن أمام وضع سياسي صعب عملية سياسية مجمدة، وعقوبات جماعية تفرضها ادارة ترامب ودولة الاحتلال .

واشار د. مجدلاني أن القيادة الفلسطينية وبإرادة سياسية واضحة ، ذاهبت باتجاه اجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني ، مستدركا الاحتلال سيكون عقبة امام ذلك، لأن الانتخابات تعني تقوية النظام السياسي الفلسطيني ، وهو يريد تقويض هذا النظام عبر منع الانتخابات بمدينة القدس .

وأكد د. مجدلاني أن السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ، باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ،بينما حكومة الاحتلال وادارة ترامب تسعى وبكافة الاجراءات لفرض الحلول احادية الجانب التي يرفضها ليس الشعب الفلسطيني وحسب بكل كافة الدول الداعمة لحل الدولتين ولامن وسلم المنطقة .

كما وضع د. مجدلاني الوفد بصورة اخر المستجدات السياسية ، وقرارات الحكومة والقيادة بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ، قائلا أن كل حكومة تدافع عم مصالح شعبها ، وأن الحكومة الفلسطينية ماضية بهذا الاتجاه لتعزيز وتشجيع المنتج الفلسطيني .

ومن جانبه اكد الوفد الاسترالي على دعمهم لخيار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ، كما بحث اللقاء الذي حضره عضو المكتب السياسي للجبهة فضل طهبوب وعضو اللجنة المركزية تغريد كشك ، وبحث التعاون المشترك بين الحزبين .

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