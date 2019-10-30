شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بحق متهم بتهمة هتك العرض في نابلس

الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بحق متهم بتهمة هتك العرض في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي باسم زيد والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري بحق المتهم ( ل،س)، بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.

وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي احمد حنون والقاضي حسن دراوشة، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة ممثله بوكيل النيابة الأستاذ نعيم العلي بحق المتهم (ع،ق) بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافا لإحكام المادة 21/3 من القرار بقانون رقم (18)لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.

أخبار ذات صلة

كحيل: الانتخابات ستُجري العام المقبل والفصائل طلبت ثلاثة أشهر بين التشريعي والرئاسة

كحيل: الانتخابات ستُجري العام المقبل والفصائل طلبت ثلاثة أشهر بين التشريعي والرئاسة

الرجوب يؤكد على أهمية مأسسة الاتحاد وفق خطة استراتيجية شاملة

الرجوب يؤكد على أهمية مأسسة الاتحاد وفق خطة استراتيجية شاملة

مجدلاني: الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات

مجدلاني: الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات

غرينبلات يعّلق على حل أزمة السلطة الفلسطينية مع مستشفيات القدس

غرينبلات يعّلق على حل أزمة السلطة الفلسطينية مع مستشفيات القدس

شاهد: وزيرة الصحة تعلن التوصل لاتفاق يُنهي أزمة مستشفى المطلع

شاهد: وزيرة الصحة تعلن التوصل لاتفاق يُنهي أزمة مستشفى المطلع

الإعلان عن موعد أولى جلسات المحاكمة الخاصة بقضية إسراء غريب

الإعلان عن موعد أولى جلسات المحاكمة الخاصة بقضية إسراء غريب

الشلالدة يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

الشلالدة يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

حنا يطالب بأوسع رقعة تعاطف مع مرضى السرطان الذين يعالجون بمستشفيات القدس

حنا يطالب بأوسع رقعة تعاطف مع مرضى السرطان الذين يعالجون بمستشفيات القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الرجوب يؤكد على أهمية مأسسة الاتحاد وفق خطة استراتيجية شاملة

الرجوب يؤكد على أهمية مأسسة الاتحاد وفق خطة استراتيجية شاملة

مجدلاني: الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات

مجدلاني: الاحتلال سيكون عقبة أمام الانتخابات

الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بحق متهم بتهمة هتك العرض في نابلس

الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بحق متهم بتهمة هتك العرض في نابلس

الشلالدة يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

الشلالدة يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

حنا يطالب بأوسع رقعة تعاطف مع مرضى السرطان الذين يعالجون بمستشفيات القدس

حنا يطالب بأوسع رقعة تعاطف مع مرضى السرطان الذين يعالجون بمستشفيات القدس

اشتية: مستمرون بمقاطعة استيراد العجول وسنذهب لخطوات أخرى في هذا الاتجاه

اشتية: مستمرون بمقاطعة استيراد العجول وسنذهب لخطوات أخرى في هذا الاتجاه

الجبهة الديمقراطية تؤكد رفضها استبدال مسمى &#34;مدير المخيم&#34;

الجبهة الديمقراطية تؤكد رفضها استبدال مسمى "مدير المخيم"

مجدلاني وسفير هنغاريا يتفقان على تبادل الخبرات بتشكيل لجان عمل مشتركة

مجدلاني وسفير هنغاريا يتفقان على تبادل الخبرات بتشكيل لجان عمل مشتركة

منوعات

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

حين عزم أحمد زكي &#34;كلاب الشوارع على كباب وكفته&#34;.. تعرف على القصة

حين عزم أحمد زكي "كلاب الشوارع على كباب وكفته".. تعرف على القصة

عربي

عون يؤكد أن الحراك فتح الباب أمام الإصلاح والحريري يطالب بحكومة تكنوقراط

عون يؤكد أن الحراك فتح الباب أمام الإصلاح والحريري يطالب بحكومة تكنوقراط

الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويَطلب منه تصريف الأعمال

الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويَطلب منه تصريف الأعمال

نائبة لبنانية: مافيا من زعماء الطوائف تحكم لبنان

نائبة لبنانية: مافيا من زعماء الطوائف تحكم لبنان

مساعٍ أمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مساعٍ أمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب