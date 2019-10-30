الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بحق متهم بتهمة هتك العرض في نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي باسم زيد والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري بحق المتهم ( ل،س)، بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.



وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي احمد حنون والقاضي حسن دراوشة، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة ممثله بوكيل النيابة الأستاذ نعيم العلي بحق المتهم (ع،ق) بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافا لإحكام المادة 21/3 من القرار بقانون رقم (18)لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.