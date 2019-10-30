غرينبلات يعّلق على حل أزمة السلطة الفلسطينية مع مستشفيات القدس

وزيرة الصحة معلنة انتهاء الأزمة مع مستشفى المطلع

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رام الله - دنيا الوطن

علّق المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات اليوم الأربعاء، على حل الأزمة التي حدثت بين السلطة الفلسطينية، ومستشفيات القدس وتحديداً مستشفى المطلع.



وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سعيد لرؤية السلطة الفلسطينية قررت أخيرا إعطاء الأولوية لدفع بعض فواتيرها في مستشفيات القدس الشرقية".



وأضاف غرينبلات الذي ستنتهى ولايته خلال أيام: إنه لأمر مخز أن الدفع "للإرهابيين" وأسرهم كانت أكثر أهمية من دفع ثمن علاج السرطان للفلسطينيين"، وفق تعبيره.



وشدّد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط على أن الفواتير المعلقة هي التزامات للسلطة الفلسطينية.



وكانت وزيرة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق يُنهي أزمة مستشفى المطلع في العاصمة القدس.