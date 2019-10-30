الإعلان عن موعد أولى جلسات المحاكمة الخاصة بقضية إسراء غريب





جاء ذلك خلال لقاء جمعها والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء في مكتبه، حيث تم بحث سبل تعزيز أواصر التعاون تجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين، ولا سيما حقوق النساء، وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.





وأكدت وزيرة شؤون المرأة، خلال اللقاء أن الوزارة تتابع قضية الفتاة إسراء غريب في أكثر من اتجاه، وخاصة بعد أن صادق النائب العام على قرار الاتهام وتحويل الملف لمحكمة بداية بيت لحم، للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون، والتي ستعقد أولى جلساتها في 18/11/2019.





وأكدت أن "مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات العلاقة بقضايا العنف، ليس فقط لمعاقبة الجناة بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم".



من جانبه، أبدى النائب العام، ترحيبه باهتمام وزارة المرأة بقضايا النساء وخدمات النوع الاجتماعي وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.



وتمحور الاجتماع حول تعزيز الشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة، بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة شؤون المرأة ، د.آمال حمد اليوم الأربعاء، موعد أولى جلسات المحاكمة الخاصة بقضية إسراء غريب.