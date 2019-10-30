حنا يطالب بأوسع رقعة تعاطف مع مرضى السرطان الذين يعالجون بمستشفيات القدس





وأكد التفاته إلى أبناء جالياتنا العربية والفلسطينية في الخارج وإلى جميع المقتدرين بألا ينسوا مرضى السرطان الذين هم بحاجة إلى لفتة إنسانية في هذه الظروف التي يمرون بها.



رام الله - دنيا الوطنوجه المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: نداءً عاجلاً إلى جميع ذوي الإرادة الطيبة والنية الصادقة بضرورة الوقوف إلى جانب مرضى السرطان الذين يعالجون في مستشفى المطلع كما وفي غيره من المستشفيات حيث هنالك نقص حاد في الادوية التي تستعمل في معالجة مرض العضال.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نثمن كافة المبادرات الشخصية والجماعية والتي كانت نتيجتها جمع مبلغ من المال لكي يقدم لمستشفى المطلع ويجب أن تستمر وتتواصل هذه المبادرات لان مرضى السرطان يستحقون ان نكون الى جانبهم وهم يعانون من هذا المرض الخبيث.