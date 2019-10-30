خلال لقاء مع العمادي..الرئيس عباس يؤكد أهمية إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي.



وأطلع الرئيس عباس الضيف القطري، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.



بدوره، أكد السفير القطري التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحضر اللقاء، رئيس الوزراء محمد اشتية، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.



رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وتوفير الإمكانيات كافة لإنجازها.