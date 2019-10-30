العثيمين يدعو لتقديم مساعدة عاجلة للبلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأطراف المعنية في مجال العمل الإنساني وجميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى المبادرة على وجه السرعة وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في البلدان الأفريقية الأربعة، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية القاتلة.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د.يوسف العثيمين، عن أسفه على إثر تهاطل الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن فيضانات وانهيارات أرضية قاتلة في بعض البلدان الأفريقية، والتي تسببت في وقوع دمار هائل وخسائر فادحة في الأرواح في الصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا، الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان في البلدان الأربعة.