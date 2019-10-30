مجدلاني وسفير هنغاريا يتفقان على تبادل الخبرات بتشكيل لجان عمل مشتركة





جاء ذلك، خلال استقباله السفير في مكتبه مساء اليوم، حيث أطلعه على أبرز برامج عمل وزارة التنمية الاجتماعية، فيما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات عبر تشكيل لجان عمل مشتركة في القريب العاجل.



وخلال اللقاء، أكد مجدلاني على حرص دولة فلسطين على تطوير العلاقات بكل المجالات مع هنجاريا، فهناك علاقة صداقة تاريخية بين البلدين والشعبين.



ومن ناحية أخرى، أشار وزير التنمية الاجتماعية، لدور هنجاريا ومساهمتها في دعم وتطوير العلاقات الفلسطينية الأوروبية من خلال دورها في الاتحاد الأوروبي.



بدوره، أكد السفير على استعداد هنجاريا للتعاون بمختلف الأصعدة، وأنه سيبحث المقترحات الخاصة بتطوير العلاقة مع وزارة التنمية لدعم البرامج التنموية.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، مع سفير المجر لدى دولة فلسطين تشابا رادا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها الهنجارية، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات على كافة المستويات بين البلدين.