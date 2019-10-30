"التحرير الفلسطينية": لم نُفوض أحداً بالتوقيع على ورقة التفاهمات الانتخابية بالنيابة عنا

جبهة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت جبهة التحرير الفلسطينية: إنها لم تفوض أحداً بالتوقيع على ورقة التفاهمات التى أبرمت مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، عقب الاجتماع الذى حضرته أغلب القوى والفصائل الفلسطينية؛ للتباحث في أمر الانتخابات بغزة.



وأكدت الجبهة، "أننا لم نفوض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتوقيع بالنيابة عن الفصائل، وإن كان التوافق على ورقة التفهامات، تم بحضور الجميع".



وأضافت الجبهة: أن هذا التوقيع، جاء بطلب من رئيس لجنة الانتخابات، للتأكيد على أن حركة حماس موافقة وجادة في إجراء الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية، لأنها أعلنت في السابق أنها تريد انتخبات رئاسية وتشريعية متزامنة.