المالكي يتسلم أوراق اعتماد القائم بأعمال سفارة عُمان لدى فلسطين



وفي بداية اللقاء، رحب المالكي بالسيد العميري، معبراً عن سعادته بهذه المناسبة، مشيراً إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس محمود عباس إلى سلطنة عمان، وبحث سبل التعاون بين البلدين.





وأكد المالكي على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لدولة فلسطين في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.



بدوره، عبر العميري عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة إليه، معتبراً أن القضية الفلسطينية، هي قضية السلطنة الأولى، ونقل العميري تحيات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى نظيره المالكي، مؤكداً بأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، مؤكداً على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.



وفي نهاية اللقاء تمنى المالكي للسيد العميري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



حضر اللقاء، مدير الادارة العامة للشؤون العربية مستشار أول فايز أبو الرب، ورئيس المراسم مستشار أول عبير رمحي، وطارق عيدة، مدير وحدة الإعلام، وملحق دبلوماسي زينة المصري من مكتب الوزير، والسيد علي الوهيبي، من ممثلية سلطنة عُمان.

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين، السيد سالم بن حبيب بن سلام العميري.