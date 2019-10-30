لجنة الانتخابات تُعلن انتهاء مشاوراتها مع الفصائل بشأن الانتخابات المقبلة





وكانت اللجنة، قد استهلت لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.





وأسفرت هذه المشاورات عن توافق جميع المشاركين، سواء كفصائل أو مؤسسات مجتمع مدني على أن الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وأن عقد هذه الانتخابات، يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية لضمان إجرائها وتحصينها واحترام نتائجها.



كما عبرت معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر.





كما تم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل؛ لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات، لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.



وكان د. حنا ناصر، رئيس اللجنة، قد التقي مساء أمس الثلاثاء مع الرئيس محمود عباس برام الله، وأطلعه على نتائج كافة المشاورات مع الفصائل والمؤسسات، وخاصة تلك التي جرت في قطاع غزة يوم الأول من أمس.





بدوره، أكد الرئيس عباس على الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وتذليل كافة العقبات أمام إجرائها وتوفير كل الفرص لإنجاحها.



هذا وستقوم اللجنة باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية؛ لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنأنهت لجنة الانتخابات المركزية، سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزه.