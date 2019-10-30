شؤون فلسطينية

حماس: لا شروط لنا بملف الانتخابات وسنعمل كل ما هو مُمكن لإنجازها

حماس: لا شروط لنا بملف الانتخابات وسنعمل كل ما هو مُمكن لإنجازها
صورة ارشيفيه
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن حركته لن تضع شروطاً في ملف الانتخابات الفلسطينية، مشيراً إلى أنها ستلتزم بكل ما تتفق عليه الفصائل الفلسطينية، ويخرج ضمن الحوار الوطني، بما في ذلك آلية الانتخابات وتوقيتاتها وقوانينها؛ لضمان عدم الاختلاف في المستقبل، عندما تبدأ خطوات الانتخابات العملية.

وقال قاسم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "حماس متفائلة بإمكانية إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة، والأكثر من ذلك نحن جادون بإجراء هذه العملية، وسنعمل كل ما هو ممكن من أجل تسهيلها، يجب أن نتفق كقوى وطنية على تفاصيل الانتخابات، ثم يصدر المرسوم الرئاسي لنكون أمام الخطوات العملية للانتخابات".

وأضاف قاسم: "حماس لم تضع شروطاً، بل بالعكس قدمت مرونة عالية للوصول إلى انتخابات حقيقية، ضمن عملية انتخابية كاملة تشمل المراحل المختلفة، لأن من حق شعبنا أن يختار ممثليه في كل المؤسسات، وتفاصيل تلك الانتخابات، يكون نتاجاً للحوار الوطني".

وشدد على أن حركة حماس، أبلغت الفصائل، أنها ستلتزم بما تتوافق عليه الفصائل الفلسطينية في ملف الانتخابات، وستكون في قلب هذا التوافق، بشرط أن تكون توقيتات الانتخابات المختلفة ضمن توافق الفصائل، على حد قوله.

وأكد الناطق باسم حركة حماس، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، أبلغت لجنة الانتخابات بأنها مع انتخابات شاملة ضمن المراحل الثلاث (التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني) بهدف إنجاز ملف المصالحة.

وكان هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، قد أكد في تصريح لـ"نيا الوطن" أن جميع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها قيادات حركة حماس، وافقت وأكدت على ضرورة إجراء الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام، مضيفاً: "الفصائل التي ستشارك في الانتخابات لا تمانع بشكل مبدئي على تتابع الانتخابات، حيث تعقد الانتخابات التشريعية، ثم يتم التحضير للانتخابات الرئاسية بعدها".

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