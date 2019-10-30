إصابة شاب بالرصاص المعدني جنوب غرب جنين



وأفادت عائلة المصاب، وهو من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، بأن نجلها أصيب برصاصة معدنية بالساق، ووصفت إصابته بالطفيفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يشار إلى أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري، تكرر في الأيام الأخيرة؛ إذ أصيب بنفس الطريقة، حتى اليوم ثمانية شبان.









رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص المعدني في قدمه، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، اليوم الأربعاء، أثناء وجوده، بمحاذاة جدار الفصل العنصري، قرب قرية ظهر العبد، المحاذية لمعسكر برطعة جنوب غرب جنين.