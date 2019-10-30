الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويَطلب منه تصريف الأعمال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، قبول استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



وأصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه: "إن رئيس الجمهورية ميشال عون، أعرب عن شكره لدولة الرئيس الحريري، والوزراء، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال، ريثما تشكل حكومة جديدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).