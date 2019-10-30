الزراعة: استقرار بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك مقارنة مع العام الماضي

قال الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني: إن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بقطاع غزة مستقرة، مشيراً إلى أنها في متناول الجميع على الرغم من وجود قرار، يمنع استيراد العجول من الجانب الإسرائيلي.



وأوضح البسيوني، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يوجد أي إشكالية لاستيراد المُجمد من اللحوم الحمراء والبيضاء؛ مستدركاً: "لكن إغلاق المعابر من قبل الجانب الإسرائيلي، خلال الأيام السابقة، أثر على عملية الاستيراد".



وأوضح البسيوني، أن أسعار جميع السلع خلال فصل الشتاء، بما فيها اللحوم الحمراء والبيضاء لن تشهد ارتفاعاً، مشيراً إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار، ستقوم الوزارة بإجراءاتها التي ستحد من ارتفاعها.



بدورها، رصدت "دنيا الوطن" أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي، حيث تراوح سعر كيلو لحم العجل من (30 شيكلاً)، إلى (40 شيكلاً)، أما لحم الضاني فبلغ (52 شيكلاً).



وفيما يتعلق باللحوم البيضاء بلغ سعر الدواجن المجروم (16 شيكلاً) للكيلو، وصدر الدجاج المجمد (17 شيكلاً)، أما سعر كرتونة البيض (13 شيكلاً).



وفي السياق، قال البسيوني: إنه لا يتوقع أي ارتفاع على أسعار السمك، ولكن خلال فصل الشتاء، قد يكون هناك تقلبات مناخية شديدة، تؤثر على عملية الصيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أما في حال عدم التعرض لعواصف ورياح شديدة، فسيظل السعر كما هو.



كما رصدت "دنيا الوطن"، أسعار الأسماك، والتي كانت في العام الحالي، أكثر استقراراً من العام الماضي، حيث بلغ سعر الدنيس (40 شيكلاً)، والغزلان (33 شيكلاً)، والجمبري (66 شيكلاً)، والكلماري (22 شيكلاً).



خاص دنيا الوطن - نادين اليازجي