(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية



كما استقبل أبو عوض، مستشار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت د. سمير جراد؛ لبحث آفاق التعاون.



وتأتي هذه الاتفاقية، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية، وتشمل إنشاء مركز صحي في النزلة الشرقية بمحافظة طولكرم، وتأهيل وتعبيد طريق داخليه في بلدة عربة بمحافظة جنين، وإنشاء خط ناقل ومحطة ضخ لمشروع الصرف الصحي في باطن الهواء في بلدية رام الله.



وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور م. حسن أبو شلبك، نائب رئيس بلدية رام الله، ود. رشاد كتانة، رئيس مجلس قروي النزلة الشرقية، وأحمد العارضة، رئيس مجلس بلدي عرابة، والوكيل المساعد للشؤون الفنية في (بكدار) م. رائد عنبتاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية، يوسف عبد الفتاح، وكوكبة من المهندسين العاملين في المجلس الاقتصادي.







رام الله - دنيا الوطنوقع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد أبو عوض، وممثل البنك الإسلامي للتنمية، م. هاني أبو دياب، اتفاقية دعم في القطاعين الصحي والبنية التحتية في الضفة الغربية، بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي.