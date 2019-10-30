مكتب إعلام الأسرى يكشف هوية السيدة التي أطلق الاحتلال النار عليها بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن السيدة التي أصابها الاحتلال، واعتقلها اليوم الأربعاء، قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، هي سهيل اسليمية (37 عاماً) من سكان بلدة إذنا غرب الخليل.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت النار على سيدة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.