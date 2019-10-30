وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بوفاة الطفل (أمير جهاد بدر)، (10 أعوام)، إثر صدمه من قبل شاحنة (جار ومجرور) في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وأشارت شرطة المرور، إلى أن الشاحنة، صدمت الطفل، أثناء قيادته دراجة هوائية، أمام مركز شرطة القرارة في محافظة خانيونس.