حالة من عدم الاستقرار الجوي ولا منخفضات حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكد الراصد الجوي، يوسف أبو أسعد، أن الجو سيشهد اليوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، مشيراً إلى أنها ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.





وقال أبو أسعد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه لا يوجد تأثير لأي منخفض جوي على فلسطين، مرجحاً سقوط زخات خفيفة من الأمطار يومي الجمعة والسبت المقبلين.



وأوضح أبو أسعد، أن درجات الحرارة، في قطاع غزة، ستتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة مئوية، والصغرى ستسجل ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية.





خاص دنيا الوطن - نادين اليازجي