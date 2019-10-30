نادي الأسير: نقل الأسيرة اللبدي مجدداً إلى المستشفى

الأسيرة اللبدي

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير: إن أوضاعاً صحية خطيرة، يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام، لاسيما الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ (99) يوماً على التوالي، وإلى جانبه يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه منذ (39) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (37) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي المضربة منذ (37) يوماً.



وأضاف نادي الأسير: أن إدارة معتقلات الاحتلال، نقلت اليوم الأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً)، مجدداً إلى مستشفى (بني تسيون) بعد تدهور صحي جديد، طرأ على وضعها الصحي، وذلك بعد أن قررت يوم أمس إدارة معتقلات الاحتلال، إعادة الأسيرة اللبدي إلى زنازين معتقل (الجلمة)، رغم ما وصلت له من وضع صحي خطير، ووجود حاجة ماسة لبقائها في المستشفى.



وتعاني الأسيرة اللبدي، منذ أسبوع على الأقل من صعوبة شديدة في بلع الماء، أدى إلى إصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف، عدا عن النقصان المتزايد في الوزن، يُضاف إلى ذلك تحذيرات الأطباء من إمكانية إصابتها بمشاكل في القلب.



وفي نفس السياق، تُعقد يوم غد الخميس جلسة محكمة للأسير أحمد زهران؛ للنظر في قضية تثبيت اعتقاله الإداري الأخير، ومدته أربعة شهور.